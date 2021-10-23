Кабмин предложил утвердить тарифы на соцстрахование на 2022-2024 годы

00:37 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1258299-7

На одном из ближайших пленарных заседаний Госдума планирует рассмотреть законопроект о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022-2024 годы.

В основу расчета этих тарифов заложили показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2024 года. При этом учитывали показатели отчета об исполнении бюджета за 2020 год, и данные Фонда социального страхования о расходах на указанные цели. При разработке законопроекта в кабмине рассчитали, что фонд заработной платы в 2022 году составит 31 триллион 699 миллиардов рублей, в 2023 году — 33 триллиона 905 миллиардов рублей, в 2024 году — 36 триллионов 235 миллиардов. Планируется, что номинальная начисленная средняя зарплата на одного работника составит в 2022 году около 60 тысяч рублей, в 2023 году — около 64 тысяч, в 2024 году — 68 тысяч рублей.

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Согласно законопроекту, страховые тарифы на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены работникам. Предлагается сохранить размеры тарифов, действовавших в 2021 году — от 0,2 до 8,5 процента от выплат сотрудникам в зависимости от профессионального риска.

Также сохранится существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов за инвалидов. Работодатель платит за таких работников 60 процентов установленных страховых тарифов. Эта норма распространяется не только на компании-юрлица, но и на индивидуальных предпринимателей.

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Предполагается, что сумма затрат на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составит 119,5 миллиарда рублей в 2022 году, 124,4 миллиарда в 2023 году, и 130,1 миллиард в 2024 году. Эти суммы включают расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем и профзаболеванием, на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших. Также деньги выделят на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма.

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