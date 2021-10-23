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Кремлевская стена осталась без зубца из-за ураганного ветра

Кремлевская стена осталась без зубца из-за ураганного ветра

В Москве из-за сильного ветра оказался поврежден один из зубцов кремлевской стены. Рядом с ним были закреплены строительные леса, которые сбросило на Красную площадь, — по пути они зацепили и фрагмент стены.

Ураган в самом центре Москвы был заснят очевидцами, попал на видео и момент обрушения реставрационной конструкции.

В пресс-службе Федеральной службы охраны уточнили: работы прервали заблаговременно, никто из людей не пострадал. Спикер ФСО Денис Симонов заявил о нескольких сорванных зубцах.

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По материалам: uposters.ru

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