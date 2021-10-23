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Кристина Агилера выпустила новый видеоклип на испаноязычную песню

Кристина Агилера выпустила новый видеоклип на испаноязычную песню

Несколько часов назад на YouTube состоялась премьера нового клипа Кристины Агилеры на испаноязычную песню Pa Mis Muchachas, который она анонсировала несколько дней назад в инстаграме.


Песня была записана совместно с американской певицей Becky G и аргентинскими исполнительницами Никки Николь и Нати Пелусо.

В видео певица предстает в новом образе — она покрасилась в огненно-рыжий цвет. В ролике, который снят в стиле вестерна, Агилера одета в кожаный наряд.

Это первый эпизод долгой истории. Это торжество индивидуальности. Это история о силе, о том, чтобы расслабиться и получать удовольствие, о том, чтобы открыть себя по-новому на этом пути,

— прокомментировала свою новую работу звезда.

Сейчас 40-летняя Агилера работает над испаноязычным альбомом. Певица, отец которой родом из Эквадора, говорит, что пластинка станет для нее особенной, так как она очень чтит свои корни.

Это мой труд любви к части меня и части моей культуры, которая так важна, что не всегда проявляется в моей английской музыке,

— объяснила она.

Кристина Агилера в клипе Pa Mis Muchachas




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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