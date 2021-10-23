Лунный день сегодня 23 октября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны способна как помочь, так и навредить, поэтому так важно знать о ее настроении ежедневно. Рекомендации астрологов помогут привлечь удачу даже в самый сложный день, а также использовать энергетику суток себе во благо.

Субботний день будет благоприятным по энергетике, и это время эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать для духовного очищения, продвижения новых проектов и обретения свободы. В этот день привлечь успех не составит труда, если следовать советам астрологов и не спешить с выводами.

Фаза Луны: 17 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в созвездии Близнецов. Позитивная энергетика этого союза обеспечит хорошее настроение и возможность достичь новых успехов во всех сферах жизни.

Магнитные бури 23 октября: на этот день магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;воспитание лучших черт характера;деловая активность;романтические отношения;финансовые операции;активный отдых.лень;грубость;потакание вредным привычкам;переедание.

Суббота — идеальное время для быстрых и энергичных дел. В этот день можно смело заниматься домашними делами, которые не отнимают много времени: вынести мусор, протереть пыль, разобрать один из шкафов, приготовить легкий ужин и перестелить постельное белье. Уместными будут и водные процедуры — посещение спа-салона, бани или сауны. Во время мытья можно использовать рецепты красоты и молодости, чтобы обновить энергетику и оставаться привлекательными.

Что надеть в эту субботу

Яркий позитивный день нет смысла омрачать темными одеждами. Удачу принесут сочные осенние оттенки желтого, оранжевого, красного и коричневого. Одежда должна быть удобной и не сковывать движений. Из украшений можно выбрать любые изделия, которые поднимают настроение и повышают самооценку. Талисманами субботы выступят минералы стихии воздуха: аметист, цитрин, лазурит.

Любовь и отношения в 17 лунный день

Субботний день подходит для романтических, дружеских и деловых отношений. В этот день будет значительно проще найти общий язык с окружением и заслужить доверие. Астрологи рекомендуют не откладывать запланированные встречи, а также соглашаться на поступающие предложения. Обрести гармонию в любви помогут простые заговоры, а новые знакомства для одиноких сердец смогут обернуться любовным приключением.

Финансы и работа 23 октября

Созвездие Близнецов наделяет энергичностью, и этот день не подходит для кропотливой работы. В эти сутки стоит заняться решением вопросов, которые не требуют много времени, делать краткосрочные вклады, а также попытать удачу в лотерее. Деловые договоренности, заключенные 23 октября, имеют все шансы на успех, однако перед подписанием важно познакомиться с всеми документами и оценить свою выгоду.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Суббота будет оптимистичным днем, когда не составит труда попрощаться со вредными привычками, обрести свободу от грусти и тоски. В этот день астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье, устроить себе активный отдых, чтобы переизбыток сил не сыграл злую шутку. 23 октября можно начинать курс оздоровительных упражнений, которые помогут сохранить тонус и закалить иммунитет.