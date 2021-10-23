Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Минцифры обсуждает вопрос обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года

Минцифры обсуждает вопрос обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года

Минцифры обсуждает вопрос обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года

13:01  Автор: Марьям Гулалиева



Все дальнейшие разработки отечественных сервисов для взаимодействия граждан и бизнеса с государством с 2024 года могут обязательно проходить на платформе «Гостех», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции, посвящённой платформе. Об этом сообщает в субботу ТАСС.

«Гостех» — это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. На ней будут представлены различные сервисы, в том числе оформление аренды государственного имущества, постановка недвижимости на кадастровый учёт, выдача цифрового полиса ОМС.

Понятие государственной информационной системы предложили закрепить в законе


Как отметил Шадаев, в Минцифры пока не говорят про обязательность использования платформы, но такие планы у ведомства есть. «Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «Гостех». Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но нужно к такому готовиться», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что эксперимент по переводу государственных информационных систем на единую платформу «Гостех» предложили продлить до 31 декабря 2023 года. Документ, в который вносятся соответствующие изменения, также предполагает запуск на платформе «Гостеха» системы «Физическая культура и спорт», которую создаёт Минспорт в рамках программы цифровой трансформации. 



#IT


227
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Виды аккумуляторов для любительских радиостанций
Виды аккумуляторов для любительских радиостанций
Австралия намерена "вытравить" из соцсетей клевету и фейки
Австралия намерена "вытравить" из соцсетей клевету и фейки
История любви Веры Брежневой и Константина Меладзе: тайный роман длиной в 10 лет и долгожданное счастье
История любви Веры Брежневой и Константина Меладзе: тайный роман
Битва платьев: Ирина Шейк против Винни Харлоу
Битва платьев: Ирина Шейк против Винни Харлоу
"Я задыхаюсь еще": Гузеева о своем состоянии после выписки из Коммунарки
"Я задыхаюсь еще": Гузеева о своем состоянии после выписки
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 октября 2021 года
Столтенберг призвал Россию не беспокоиться по поводу вступления Украины в НАТО
Столтенберг призвал Россию не беспокоиться по поводу вступления
Битва платьев: Оливия Кук против Анны Кендрик
Битва платьев: Оливия Кук против Анны Кендрик
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Собянин анонсировал выход на пиковую заболеваемость к концу недели
Собянин анонсировал выход на пиковую заболеваемость к концу недели
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и энергичнее
Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и

Топ на сегодня

Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении
Бьюти-новинки для волос: паровой стайлер, твердые шампуни, оттеночные кондиционеры и не только
Бьюти-новинки для волос: паровой стайлер, твердые шампуни, оттеночные
"Он что, дурак?": каскадер осудил Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках
"Он что, дурак?": каскадер осудил Алека Болдуина,
Талибы* обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана
Талибы* обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана
В Омской области проводится модернизация профессионального образования и расширяются возможности дополнительного образования
В Омской области проводится модернизация профессионального

Еще по теме

К концу 2024 года во всех школах России должен быть Wi-Fi – Максут Шадаев
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
На портале госуслуг появятся детские аккаунты
В Минцифры рассказали о разработке нового пакета мер поддержки IT-отрасли