Минцифры обсуждает вопрос обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года

13:01 Автор: Марьям Гулалиева

Все дальнейшие разработки отечественных сервисов для взаимодействия граждан и бизнеса с государством с 2024 года могут обязательно проходить на платформе «Гостех», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции, посвящённой платформе. Об этом сообщает в субботу ТАСС.

«Гостех» — это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. На ней будут представлены различные сервисы, в том числе оформление аренды государственного имущества, постановка недвижимости на кадастровый учёт, выдача цифрового полиса ОМС.

Понятие государственной информационной системы предложили закрепить в законе

Как отметил Шадаев, в Минцифры пока не говорят про обязательность использования платформы, но такие планы у ведомства есть. «Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «Гостех». Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но нужно к такому готовиться», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что эксперимент по переводу государственных информационных систем на единую платформу «Гостех» предложили продлить до 31 декабря 2023 года. Документ, в который вносятся соответствующие изменения, также предполагает запуск на платформе «Гостеха» системы «Физическая культура и спорт», которую создаёт Минспорт в рамках программы цифровой трансформации.

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