Минстрою выделят 79 миллионов рублей для пострадавших в Иркутской области

00:46 Автор: Жанна Звягина

Правительство выделит Министерству строительства и ЖКХ почти 79 миллионов рублей из резервного фонда на выплаты жителям Иркутской области, потерявшим жилье в результате наводнения летом 2019 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, средства будут выделены из резервного фонда правительства на приобретение или строительство пострадавшими жилых помещений общей площадью 1 747 квадратных метров.

Ведомству будет необходимо заключить соглашение о межбюджетном трансфере в течение месяца, а также осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований.

Студентам из пострадавших от наводнения районов Иркутской области компенсируют расходы на обучение

В июне — июле 2019 года в Иркутской области произошло несколько сильных паводков. В результате погибли 26 человек, порядка 11 тысяч жилых домов затопило. В целом из-за стихии пострадали более 45 тысяч человек. Общий ущерб от наводнения оценивается в 35 миллиардов рублей.

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