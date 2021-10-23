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Наблюдатели от ЦИК России рассказали о внедрении инноваций на выборах в Узбекистане

Наблюдатели от ЦИК России рассказали о внедрении инноваций на выборах в Узбекистане

17:32  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Выборы президента Узбекистана будут проходить со множеством инноваций, на участках для голосования соблюдены все нормы санитарной безопасности. Об этом заявили представители делегации Центральной избирательной комиссии России, которые будут наблюдать за выборами 24 октября, сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

В Узбекистане выдвигать кандидатов в президенты могут только политические партии. Сейчас их в стране пять. Народно-демократическая партия Узбекистана  выдвинула на пост главы государства Максуду Ворисову.  Социал-демократическая партия «Адолат», Демпартия «Миллий тикланиш»  и Экологическая партия выдвинули в президенты Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова.  В выборах участвует и нынешний президент республики Шавкат Мирзиёев — его кандидатуру выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана.

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Как сообщил член ЦИК Антон Лопатин, по мнению делегации российского Центризбиркома, избирательная система Узбекистана готова к проведению выборов.

«На этих выборах внедрено много инноваций — упрощен порядок досрочного голосования, проведено массовое обучение членов комиссий, автоматизирован процесс учета избирателей и формирования итоговых протоколов голосования», — сказал он.

Член ЦИК Эльмира Хаймурзина в свою очередь отметила,что на участках продумана логистика, соблюдены все нормы санитарной безопасности, кроме того, были созданы равные условия для информационной кампании всех кандидатов.

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Ранее президент России Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили вопросы стратегического партнерства и ситуацию в Афганистане.



#международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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