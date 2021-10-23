Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 октября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый новый день отличается по своей энергетике, и узнать о том, что принесет удачу, помогут советы нумерологов. Благодаря их знаниям каждый сможет привлечь счастье даже в самый непростой день.

Грядущий день принесет новые успехи, если дать себе возможность выйти из тени конкурентов, быть честными и непредвзятыми. Этот день станет временем для обретения счастья, и использовать такой шанс нужно по максимуму.

Число-покровитель 23 октября 2021 года

Рассчитать число, которое будет покровителем этого дня, поможет простой математический расчет. Для этого складывают все цифры даты, прибавляя к полученному числу порядковый день недели. Суббота будет шестым днем недели, а значит, расчет будет выглядеть так: 2+3+1+0+2+0+2+1=9. 9+6=15. 1+5=6.

Субботой будет править Шестерка, и энергетика этого числа пробуждает интуицию, дарит смелость и помогает честно добиваться новых успехов в намеченных делах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать этот день для повышения авторитета, честной борьбы, обретения полезных связей и укрепления отношений.

События 23 октября из прошлого

23 октября 1748 года в Российской империи завершилось строительство химической лаборатории. Основателем был М. В. Ломоносов. Сегодня важно идти к поставленным целям, невзирая на препятствия, и своим трудом прокладывать себе дорогу к успеху.

В 1814 году была проведена первая пластическая операция. Энергетика этого дня благоволит первопроходцам и дает возможность управлять своей судьбой, подстраиваться под обстоятельства и развивать свои способности.

23 октября 2002 террористы захватили заложников во время мюзикла «Норд-Ост». В этот день нельзя давить на людей и навязывать им свое мнение. Энергетика шестерки не приемлет конфликты, которые могут весьма усложнить жизнь.

Советы нумерологов на эту субботу

Не отказывайте себе в развитии. Этот день идеален для получения новых знаний, введения новшеств и использования навыков на практике. Упорство и честный труд помогут достичь новых успехов.

День подходит для общения. Шестерка создает вибрации, позволяющие находить общий язык с окружением, обретать полезные связи, а также наслаждаться романтическими отношениями.

Используйте интуицию. Субботний день будет радовать, если обращать внимание на предчувствия, которые помогут обойти стороной любые неприятности. Видеть нужно и знаки Вселенной, которая сообщит, если путь выбран неверно.

Талисманы удачи на 23 октября

Хризолит. Этот минерал поможет привлечь удачу в делах и найти способ обрести финансовое благополучие. Энергетика камня помогает находить свое место в жизни и идти навстречу лучшему будущему.

Руны. Использование рунических ставов убережет от недоброжелателей, поможет обойти конкурентов и с легкостью развивать собственный бизнес, не опасаясь провалов.