Пять стран ЕС создадут вооруженные силы быстрого реагирования

Вадим Карасев

Пять стран Евросоюза, включая Германию, решили создать военизированные силы быстрого реагирования на случай кризисов и угроз безопасности. В них войдут спецназ, авиация, космические и кибернетические войска.

Помимо ФРГ, в инициативе участвуют Нидерланды, Португалия, Финляндия и Словения. Не исключено, что впоследствии к ней присоединятся и другие государства. Планируется расширить уже существующие боевые группы ЕС, которые на данный момент представляют собой смешанные подразделения численностью до 1500 человек в каждой. Им на смену придут бригады, в которые могут входить уже до 5000 единиц личного состава.

Как сообщает Deutsche Welle, чтобы оформить процесс юридически, стороны впервые в истории обратятся к 44-й статье Договора о ЕС. Она позволяет создавать коалиции государств — членов объединения, но при разрешении других стран. Также будут активно заключаться соглашения о региональном взаимодействии.

Ruposters писал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил: Евросоюз должен иметь возможность размещать свои вооруженные силы независимо от США и НАТО.