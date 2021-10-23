Полёты из Кызыла в Москву станут дешевле

Тема: Постановления правительства

00:07 Автор: Марина Третьякова

Правительство расширило список субсидируемых воздушных перевозок с Дальнего Востока. В перечень включили ещё направление Кызыл-Екатеринбург-Москва и обратно. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 23 октября.

Ранее Правительство распорядилось выделить дополнительные средства на субсидирование полётов с Дальнего Востока. Распоряжением от 7 октября было выделено 490 миллионов рублей. Благодаря этому билеты со скидками смогут купить около 49 тысяч пассажиров.

Распоряжением кабмина от 15 октября выделено ещё более 349 миллионов рублей. На эти деньги будут снижены цены на билеты для льготных категорий — многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и молодых людей до 23 лет.

Законы, вступающие в силу с 23 октября

«Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты», — напутствовал премьер-министр Михаил Мишустин представителей Минтранса во время совещания с вице-премьерами 11 октября.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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