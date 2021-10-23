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Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам

Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам

00:15  Автор: Жанна Звягина



Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам. Постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

17 сентября президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Спустя два дня председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении на эти цели более 3,9 миллиарда рублей.

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат более 75 тысяч человек, проживающих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

В столице ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тысяч рублей


Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни — единственной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны.



#ветераны #выплаты


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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