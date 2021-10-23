Правительство утвердило правила выплаты ветеранам-блокадникам
00:15 Автор: Жанна Звягина
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам. Постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
17 сентября президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Спустя два дня председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении на эти цели более 3,9 миллиарда рублей.
Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат более 75 тысяч человек, проживающих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.
В столице ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тысяч рублей
Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни — единственной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
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