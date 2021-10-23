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Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и энергичнее

Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и энергичнее

Постоянная усталость, отток жизненных сил и энергии не всегда зависят от внешних факторов. Порой мы сами усугубляем свое состояние, не в силах отказаться от привычек, приводящих к разбитому состоянию.


Осень — особенное время, когда активность начинает снижаться, и на смену позитивным эмоциям часто приходят грусть и хандра. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не поддаваться осеннему сплину и для этого активно работать над собой. Для того чтобы справиться с усталостью нужно избавиться от вещей, которые давно пора исключить из своей жизни. Это поможет привлечь успех, стать бодрее и активнее.

Несбалансированный рацион

Пища играет огромную роль в жизни, но она может стать ядом, если не ограничивать себя. Переедание, обилие жирной, мучной, соленой и копченой пищи ведет к усталости, а сладкое на голодный желудок лишь на время возвращает энергию. Обрести бодрость и получать энергию получится, если выключить в рацион больше свежих овощей, а также фруктов и ягод.

Нарушение режима

Хроническая усталость и недосып — не лучшие спутники активного и бодрого человека. Для того чтобы усталость и пессимизм остались в прошлом, важно соблюдать режим дня, своевременно отдыхать и высыпаться. Перед сном важно отказаться от просмотра телепередач, а также отложить телефон, чтобы не засиживаться за просмотром бесконечных лет в социальных сетях.


Стресс

Исключить стресс возможно, если научиться воспринимать ситуации иначе, не брать близко к сердцу все происходящее, а также повышать самооценку и избегать общения с неприятными людьми. В стрессовых ситуациях важно душевное равновесие, и добиться такого состояния помогут ежедневные практики. С их помощью будет проще освобождаться от гнева и не лишаться жизненных сил.

Незавершенные дела

Нередко мы откладываем дела на потом, тем самым ухудшая свое положение. Незавершенные дела накапливаются, вызывая раздражение и злость, лишают радости и все время оттягивают на себя внимание и мысли. Избавиться от такой привычки сразу вряд ли получится, однако ежедневная работа над собой и планирование помогут избежать таких неприятностей в дальнейшем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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