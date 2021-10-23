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С марта мессенджеры начнут регистрировать россиян по паспортным данным

С марта мессенджеры начнут регистрировать россиян по паспортным данным

Правительство России обязало мессенджеры регистрировать новых пользователей по паспортным данным. Соответствующее постановление, опубликованное на портале правовой информации, вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Согласно новым правилам, сервисы должны будут запрашивать у операторов данные абонентов после регистрации, в частности номер телефона, операторы в свою очередь должны будут предоставить эти сведения в течение 20 минут. В случае успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификатор, который необходимо будет обновлять при смене сотового оператора. При отказе человека от услуг оператора мессенджер должен будет заблокировать его аккаунт в течение суток.

СМИ предполагают, что сервисы, которые откажутся исполнять новые обязательства, могут быть заблокированы на территории РФ.

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По материалам: uposters.ru

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