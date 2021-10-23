СМИ: состояние Гаркалина резко ухудшилось, у артиста почти полностью поражены легкие

Вадим Карасев

Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, резко ухудшилось, сообщает Lenta.ru.

Как отмечает издание, у знаменитого артиста практически полностью поражены легкие. Звезда отечественного кино все еще находится в реанимации.



Недавно Валерий Гаркалин был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), с помощью которого кровь насыщается кислородом. Медики выявили постепенное снижение функций легких актера — в частности, сатурация (показатель насыщения крови кислородом) упала уже до 40 процентов.

Кроме того, врачи замечают, что в организме артиста повышаются маркеры воспаления, а также есть риск возникновения тромбозов.

Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25–50%. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось, а пораженная площадь легких выросла до 75%, из-за чего актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Валерий Гаркалин вышел из комы, а его состояние улучшается.