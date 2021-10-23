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Собянин анонсировал выход на пиковую заболеваемость к концу недели

Собянин анонсировал выход на пиковую заболеваемость к концу недели

Заболеваемость COVID-19 в Москве к концу текущей недели выйдет на рекордные уровни с начала пандемии. Такой прогноз сделал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне он ввел нерабочие дни в столице для сокращения прироста заболевших. Градоначальник пояснил, почему была выбрана именно такая мера, а не введение QR-кодов.

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний... Никакие QR-коды подобного эффекта не дадут", — сказал Собянин.

Основная цель введения QR-кодов заключается в том, чтобы выработать у людей понимание необходимости вакцинации, объяснил мэр, а этот процесс может растянуться даже не на недели, а на месяцы. Вводить QR-коды нужно будет во всех отраслях услуг, причем на длительный период, считает Собянин, но делать это "дозированно, спокойно", с параллельной финансовой поддержкой отраслей.

Собянин накануне ввел нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, а также ужесточил противоэпидемические меры в городе.

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По материалам: uposters.ru

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