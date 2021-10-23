Столтенберг призвал Россию не беспокоиться по поводу вступления Украины в НАТО
Сегодня, 08:15 Вадим Карасев
Россия не должна беспокоиться из-за перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Он указал на то, что Украина — суверенное государство и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития.
Расширение НАТО в последние десятилетия принесло мир и стабильность в Европе, поэтому России не следует бояться или пытаться заблокировать или остановить попытку суверенного государства присоединиться к НАТО.
У России нет поводов для беспокойства, в частности, и потому, что НАТО — это оборонительный альянс, добавил Столтенберг.
Ранее генсек НАТО назвал угрозой для альянса тесное сотрудничество России и Китая.
По материалам: uposters.ru