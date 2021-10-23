Столтенберг призвал Россию не беспокоиться по поводу вступления Украины в НАТО

Вадим Карасев

Россия не должна беспокоиться из-за перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Он указал на то, что Украина — суверенное государство и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития.

Расширение НАТО в последние десятилетия принесло мир и стабильность в Европе, поэтому России не следует бояться или пытаться заблокировать или остановить попытку суверенного государства присоединиться к НАТО.

У России нет поводов для беспокойства, в частности, и потому, что НАТО — это оборонительный альянс, добавил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО назвал угрозой для альянса тесное сотрудничество России и Китая.



