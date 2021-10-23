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"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени

"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени

Мы уже рассказывали о главном тренде в окрашивании в этом сезоне — насыщенном медно-рыжем оттенке, вернувшемся в моду прямиком из 1990-х. Однако осень вдохновляет колористов по всему миру и на другие варианты окрашивания с рыжим подтоном. Так, как раз с их подачи в тренды просочился еще один цвет волос с очень вкусным названием "тыквенный крем". Такое окрашивание станет отличным вариантом для тех, кто пока не готов полноценно уйти в рыжий, а также для блондинок, давно мечтающих привнести в свой имидж что-то новое. Слова тут излишни — вдохновляемся примерами!

Модный в этом сезоне цвет волос неспроста получил такое аппетитное название. По цвету он чем-то напоминает ароматный тыквенный суп со сливками или сладкий пирог все с тем же сезонным овощем в составе. Чем же этот вариант окрашивания отличается от других ему подобных с теплыми оттенками меди, паприки и карамели?




От насыщенного медно-рыжего или не менее популярного в этом сезоне оттенка пряной тыквы (он, к слову, сейчас актуален и в маникюре) этот цвет отличают легкость и полупрозрачность. В этом варианте окрашивания колористы уходят от глубоких коричнево-красных оттенков, делая ставку на нежные пастельно-оранжевые тона. Еще одной главной фишкой "тыквенного крема" является вкрапление светлых бликов.




Добиться такого цвета обычно помогает техника балаяж, которая создает эффект естественно выгоревших на солнце волос. Это окрашивание идеально подойдет для рыжих от природы или натуральных блондинок, потому что корни волос, как правило, остаются нетронутыми. Балаяж не только добавит золотисто-сливочных оттенков в прическу, но и визуально увеличит объем волос. Еще одним бонусом является тот факт, что такой цвет волос отлично будет смотреться как на прямых или слегка вьющихся волосах, так и на сильно кудрявых.











Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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