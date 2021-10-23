Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в качестве оружия

Вадим Карасев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался Германии на то, что Россия "использует газ как оружие". Он попросил Берлин отреагировать, а также выразил надежду на допуск "Нафтогаза" и "Оператора ГТС" к сертификации СП-2.

После встречи с молдавским коллегой в Киеве Кулеба провел брифинг, на котором обвинил Москву в шантаже и использовании газа для достижения целей на международной арене.

"В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока — 2" говорится, что если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы, безусловно, ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", — сказал он.

Что же касается сертификации нового газопровода, то две ключевые украинские газотранспортные компании уже подали заявки на участие в этом процессе и теперь ожидают от Берлина положительного решения.

Как сообщал Ruposters, ранее Киев потребовал обсуждения темы газа вместе с проблемой Донбасса. После этого Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров поругались из-за нормандской встречи: украинский министр заявил, что Владимир Путин якобы предлагал провести встречу министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Лавров счел, что его оппонент передергивает.