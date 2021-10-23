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Узбекистан и Россия намерены провести на следующей неделе заседание межправкомиссии

Узбекистан и Россия намерены провести на следующей неделе заседание межправкомиссии

18:30  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Узбекистан и Россия планируют на следующей неделе провести заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил 23 октября в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заседание планируется провести в Москве.

«Мы на следующей неделе планируем проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, культурно-гуманитарному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», — сообщил Умурзаков.

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Он добавил, что совещание пройдёт «в совершенно новом формате», в частности, журналисты смогут присутствовать на нём «от начала и до конца».

Ранее президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили вопросы стратегического партнёрства и ситуацию в Афганистане.



#международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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