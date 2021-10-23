Узбекистан и Россия намерены провести на следующей неделе заседание межправкомиссии

18:30 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Узбекистан и Россия планируют на следующей неделе провести заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил 23 октября в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заседание планируется провести в Москве.

«Мы на следующей неделе планируем проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, культурно-гуманитарному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», — сообщил Умурзаков.

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Он добавил, что совещание пройдёт «в совершенно новом формате», в частности, журналисты смогут присутствовать на нём «от начала и до конца».

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