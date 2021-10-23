В Италии зафиксировали повышение коэффициента распространения COVID-19

18:55 Автор: Александр Тараканов

В Италии коэффициент распространения COVID-19 повысился с 0,85 до 0,86, а количество случаев заражения коронавирусом в неделю на 100 тысяч жителей в среднем по стране увеличилось с 29 до 34. Об этом, пишет ANSA, говорится в сообщении Высшего института здоровья (Iss) и министерства здравоохранения по итогам эпидемиологического мониторинга в период с 15 по 21 октября.

Заполняемость отделений интенсивной терапии больниц равна 3,9 процента, а в других отделениях, отведённых под больных с COVID-19, — 4,2 процента. По сравнению с предыдущей неделей число областей, в которых уровень эпидемиологической опасности признан «умеренным», увеличилось с трёх до четырех. Речь идёт об Абруццо, Кампании, Фриули-Венеции-Джулии и Пьемонте. В остальных областях и автономных провинция страны он является «низким».

Руководитель Iss Сильвио Брусаферро, комментируя результаты недельного мониторинга, отметил «небольшое изменение тенденции» в том, что касается коэффициента распространения COVID-19, который «увеличился, но продолжает оставаться довольно низким».

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Он также подчеркнул, что ситуация с заполняемостью всех отделений больниц, отведённых под больных коронавирусом, находится «намного ниже критических уровней». По мнению медика, вакцины, похоже, долго сохраняют свои защитные функции, поэтому очень важно «завершить первичный цикл вакцинации» и делать третью прививку людям с иммунодефицитом.

Согласно данным некоммерческой медицинской организации Fondazione Gimbe, в Италии за неделю, прошедшую после введения 15 октября обязательных Green Pass для всех работающих, было сделано более двух миллионов экспресс-тестов на наличие коронавируса. Это на 78,5 процента больше, чем неделей ранее. В то же время число сделавших первую прививку за этот же период увеличилось всего на 4,7 процента.

Отрицательный результат экспресс-теста на наличие COVID-19, стоимость которого составляет 15 евро, даёт право иметь Green Pass, действие которого ограничивается 48 часами. Таким образом, чтобы иметь данный санитарный сертификат и возможность работать, непривитым от коронавируса в течение недели нужно делать его три раза, уточняет Fondazione Gimbe.

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Согласно данным итальянского Минздрава, по состоянию на 23 октября число людей, прошедших курс вакцинации от COVID-19, равно 44 283 803, что соответствует 81,99 процента населения страны старше 12 лет.

#коронавирус #вакцинация #Италия

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