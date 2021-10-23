В Киргизии разработают новую концепцию национальной безопасности

14:17 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

В Киргизии планируют принять новую концепцию обеспечения национальной безопасности, заявил в субботу в ходе пресс-конференции в Бишкеке президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в проекте концепции найдёт отражение план действий Киргизии в этом направлении в среднесрочной перспективе. Документом предусмотрены в том числе меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.

«Проект новой концепции национальной безопасности в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности республики», — сообщил Жапаров.

Киргизия не намерена открывать на своей территории военную базу США, заявил Жапаров

Он также заявил, что в Киргизии планируется усилить роль Совбеза как координационного центра силовых и правоохранительных структур.

Ранее Жапаров сообщил, что власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране военной базы США. Он напомнил, что в киргизском городе Канте уже есть российская база.

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