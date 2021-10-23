В МИД прокомментировали действия Приштины в отношении российских дипломатов

19:22 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Источник: МИД РФ

Действия самопровозглашённого Косова в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса, поскольку они аккредитованы при Миссии ООН. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Ранее президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи 23 октября сообщила, что на неделе она обратилась с запросом к министру иностранных дел Донике Гервале об объявлении российских дипломатов персонами нон грата в связи с их «вредоносной деятельностью, которая ставит под угрозу национальную безопасность и конституционный порядок республики Косова». В четверг МИД принял решения о нежелательности пребывания на территории непризнанного образования двух официальный российских лиц. Речь идёт о сотрудниках приштинской Канцелярии посольства России в Сербии.

Посольство: Россия не признаёт решение Приштины о высылке российских дипломатов

Как заявила Захарова, Москва исходит из того что этот «выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников». Она напомнила, что в соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 российские дипломаты аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам самопровозглашённой республики.

«По всем признакам, речь идёт о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, её конструктивной роли на Балканах», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Москва призывает МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции Совбеза обеспечить надёжную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине.

«Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии. Рассчитываем, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнёров по урегулированию», — заключила Захарова.

В посольстве России в Сербии ранее заявили, что решение властей непризнанного Косова о высылке двух российских дипломатов не имеет правовой силы.

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