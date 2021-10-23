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В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе

В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе

В регионах России вновь будет проводиться акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям. Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России", заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артём Бичаев.

«Помните, как весной прошлого года мы сомнкнули ряды и плечом к плечу вышли на войну с короновирусом!? Тогда, в пылу борьбы за жизни россиян и родилась наша акция #МыВместе. День и ночь тысячи добровольцев по всей стране не смотря на угрозу своей жизни помогали сотням тысяч людей, которым было еще труднее чем им. Мы вместе выдержали все те испытания, которые преподнесла нам жизнь и стали сильнее и сплоченнее.

К сожалению, сейчас во многих регионах России практически нет свободных мест в стационарах. Нагрузка на систему здравоохранении вновь стала критической. Уже понятно, что в нашу жизнь возвращается самоизоляция, особенно это коснется старшего поколения. Сегодня сотням тысяч пожилых людей, людей ограниченных в возможностях передвижения и многим другим вновь нужна наша помощь», — написал Бичаев на своей странице в Instagram.

Депутат добавил, что в такой тяжелый период не стоит оставаться равнодушным.

«Я призываю всех моих коллег по Государственной Думе, всех друзей и знакомых, у которых есть возможность помочь, сделать это. Не оставайтесь равнодушным и безучастными. Помощь может быть любой: от простой продуктовой помощи или подвоза врачей на вызовы, до организации питания медиков, которые дежурят в больницах.

Вы можете написать мне в любой социальной сети, обратиться в любое региональное отделение ОНФ и партии "Единая Россия" или же позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку и наши герои-добровольцы поспешат к вам на помощь», — говорится в публикации.

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По материалам: uposters.ru

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