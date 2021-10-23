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В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в конце года

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в конце года

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:19  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: РИА Новости



Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией могут стабилизироваться к концу текущего года, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости».

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в России выявлен 37 141 новый случай инфицирования. Этот показатель стал максимальным за всё время пандемии.  

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — считает Пшеничная.

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Ранее она предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в России, будет достаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, это возможно, если россияне продолжат активно вакцинироваться и будут  скрупулезно соблюдать меры предосторожности.

В среду Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты для сотрудников.  При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

К примеру, в Москве нерабочими объявили дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице приостановят работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Такая мера не распространяется на аптеки, продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости.



#коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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