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В России будут чаще присуждать почётные звания артистам

В России будут чаще присуждать почётные звания артистам

16:30  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: Интерфакс



Число присуждаемых почётных званий «Народный артист России» и «Заслуженный артист России» будет увеличено, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на съезде Союза театральных деятелей. Об этом сообщает в субботу «Интерфакс».

По его словам, если снять барьер в виде квоты в пять званий народного артиста в год, «тогда искусство не потеряет, а наоборот, приобретёт».

Новиков сообщил, что квоту на звание «Народный артист» будут устанавливать по видам искусства. Это поможет расширить число награждённых артистов. Предполагается, что звание в год будут получать пять деятелей искусства, связанных с театром, пять деятелей кино и так далее.

Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве»


Кроме того, увеличена квота на присуждения звания заслуженного артиста России. Не менее трети званий будут присуждаться региональным артистам.

В августе президент Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».  



#кино #театр


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По материалам: pnp.ru

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