Виды аккумуляторов для любительских радиостанций

Роман Иванов

Все портативные рации функционируют за счет аккумуляторных батарей. От того, какое качество имеет АКБ, будет зависеть продолжительность работы устройства. Видов накопителей множество.

От того, какое именно зарядное устройство вы выберите, будет зависеть выходная мощность рации, максимальная дальность связи и другие эксплуатационные характеристики. Разберем самые востребованные виды аккумуляторов для любительских радиостанций.

Существует четыре типа АКБ, которые можно купить для переносной рации: Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, Li-Pol. Каждый вид модели имеет свои характеристики. Разница между ними есть и в цене. Однако при покупке важно брать в учет технические особенности устройства и его возможности.

Ni-Cd аккумуляторы

Зарядка для портативных радио-приборов, которая имеет высокий срок службы до 1000 циклов заряд/разряд. Причем ее можно хранить в полностью разряженном виде, чего нельзя делать с другими АКБ. Большая часть моделей АКБ Баофенг (других типов) требует хранения в разряженном состоянии на 40%.

Эта батарея стабильно работает при низких температурах, не имеет риска возгорания, имеет низкое внутреннее сопротивление и выгодную цену. Этот тип можно считать стандартным и одним из самых популярных.

Ni-MH АКБ для раций

Емкость этих батарей больше предыдущих на 20%, но срок службы меньше. Работа устройства достигает 500 циклов. Такие аккумуляторы, к примеру, модели Баофенг, считаются экологичными.

Радиостанция с Ni-MH АКБ будет работать только при температуре не ниже -20 градусов. При более высоких показателях эти батареи показывают плохую работоспособность.

Li-Ion аккумуляторы

Устройство, которое используется широко не только для заряда портативных раций, но и для заряда телефонов и других бытовых гаджетов. Батареи этого типа выдерживают до рабочих циклов, например, аккумуляторы для радиостанции baofeng uv 5r. Они имеют высокую плотность энергии, низкий ток саморазряда, высокое напряжение единичного элемента.

Во многих маломощных рациях применяются именно такие одноэлементные аккумуляторы. Из-за неполного разряда батарея не снижает своей емкости со временем (нет эффекта памяти).

Li-Pol АКБ

Аккумуляторы высокой мощности производятся самых разных форм, имеют малый вес и размер. Количество рабочих цикло составляет 800-900. Эти устройства оборудуются электронными контроллерами, которые обеспечивают защиту от перезарядки и перегрева батареи.

Подводя итоги, можно сказать, что для использования раций в экстремальных условиях на холоде, лучше отдать предпочтение Li-Ion или Li-Pol АКБ. Данные типы батарей обеспечат максимальное время работы прибора без подзарядки. Для их применения не нужно дополнительное оборудование.



