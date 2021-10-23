Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"

Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"

47-летняя Виктория Бекхэм — известная модница и икона стиля. Ее образы всегда элегантны и практически безупречны. Однако у ее детей есть свое мнение на этот счет. Им хотелось бы, чтобы их мама одевалась иначе и вернулась к своим образам 90-х.

Мои дети достают мои старые фотографии. Есть один снимок папарацци, на котором я одета в спортивный костюм и большой серебристый пуховик. Круз прислал мне это изображение пару недель назад и сказал: "Мама, ты выглядишь так круто! Почему ты больше так не одеваешься?". Но, думаю, если бы я так одевалась, меня заперла бы полиция моды. На другой фотографии мы с Дэвидом выгуливали наших собак, когда жили в Манчестере. Дети сказали: "Мама, ты выглядишь классно!"

— сказала она в интервью The Wall Street Journal.


Виктория и Дэвид Бекхэм, 1999 год

Сама Виктория к своим старым образам относится спокойно, а часто — с юмором. В 1999 году они с Дэвидом посетили модный показ Versace в одинаковых кожаных костюмах Gucci, и эти парные луки вошли в историю поп-культуры как одни из самых обсуждаемых. Но Виктория считает, что их выбор был неправильным. И дело даже скорее в выборе дизайнера, а не самого наряда. Бекхэм шутит, что ей никогда не дадут забыть этот образ, потому что на мероприятие Versace они надели Gucci.


Впрочем, Виктория говорит, что она не оглядывается назад и не сожалеет о своем сомнительном выборе нарядов в прошлом. Со временем она нашла свой стиль, в котором чувствует себя комфортно.

Я никогда не оглядываюсь назад, и ничто не заставляет меня содрогнуться. Это было путешествие, которое привело меня туда, где я сейчас нахожусь. Я думаю, что все дело в том, чтобы быть проще, быть верным тому, кто ты есть, и чувствовать себя комфортно,

— отмечала Бекхэм.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Собянин анонсировал выход на пиковую заболеваемость к концу недели
Собянин анонсировал выход на пиковую заболеваемость к концу недели
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и энергичнее
Причины усталости: от чего нужно отказаться, чтобы стать бодрее и
Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в качестве оружия
Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Пять стран ЕС создадут вооруженные силы быстрого реагирования
Пять стран ЕС создадут вооруженные силы быстрого реагирования
Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на презентации в Лос-Анджелесе
Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на
Кремлевская стена осталась без зубца из-за ураганного ветра
Кремлевская стена осталась без зубца из-за ураганного ветра
Лунный день сегодня 23 октября 2021 года
Лунный день сегодня 23 октября 2021 года
Сестра Бритни Спирс заявила, что родители заставляли ее сделать аборт
Сестра Бритни Спирс заявила, что родители заставляли ее сделать аборт

Топ на сегодня

Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов приватизации 90-х?
Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов
Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода — соцопрос
Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые
Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении
Бьюти-новинки для волос: паровой стайлер, твердые шампуни, оттеночные кондиционеры и не только
Бьюти-новинки для волос: паровой стайлер, твердые шампуни, оттеночные
Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году
Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году

Еще по теме

Виктория Бекхэм прокомментировала фото с сыном Бруклином: "Я коротышка!"
Дэвид Бекхэм с детьми поддержали Викторию Бекхэм на показе ее новой коллекции
Виктория Бекхэм рассказала в интервью о семье: "У Харпер более активная социальная жизнь, чем у меня"
Виктория Бекхэм променяла мужа и детей на работу