Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"

Вадим Карасев

47-летняя Виктория Бекхэм — известная модница и икона стиля. Ее образы всегда элегантны и практически безупречны. Однако у ее детей есть свое мнение на этот счет. Им хотелось бы, чтобы их мама одевалась иначе и вернулась к своим образам 90-х.

Мои дети достают мои старые фотографии. Есть один снимок папарацци, на котором я одета в спортивный костюм и большой серебристый пуховик. Круз прислал мне это изображение пару недель назад и сказал: "Мама, ты выглядишь так круто! Почему ты больше так не одеваешься?". Но, думаю, если бы я так одевалась, меня заперла бы полиция моды. На другой фотографии мы с Дэвидом выгуливали наших собак, когда жили в Манчестере. Дети сказали: "Мама, ты выглядишь классно!"

— сказала она в интервью The Wall Street Journal.





Виктория и Дэвид Бекхэм, 1999 год

Сама Виктория к своим старым образам относится спокойно, а часто — с юмором. В 1999 году они с Дэвидом посетили модный показ Versace в одинаковых кожаных костюмах Gucci, и эти парные луки вошли в историю поп-культуры как одни из самых обсуждаемых. Но Виктория считает, что их выбор был неправильным. И дело даже скорее в выборе дизайнера, а не самого наряда. Бекхэм шутит, что ей никогда не дадут забыть этот образ, потому что на мероприятие Versace они надели Gucci.





Впрочем, Виктория говорит, что она не оглядывается назад и не сожалеет о своем сомнительном выборе нарядов в прошлом. Со временем она нашла свой стиль, в котором чувствует себя комфортно.

Я никогда не оглядываюсь назад, и ничто не заставляет меня содрогнуться. Это было путешествие, которое привело меня туда, где я сейчас нахожусь. Я думаю, что все дело в том, чтобы быть проще, быть верным тому, кто ты есть, и чувствовать себя комфортно,

— отмечала Бекхэм.





Мариана Панкина