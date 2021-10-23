За что ледоход «Георгий Седов» наградили орденом Ленина

01:12 Автор: Юлия Сапрыгина

84 года назад, 23 октября 1937 года, начался героический дрейф в Арктике, который длился 812 дней и изменил представление о «ледяной пустыне».

В 1937 году научная экспедиция на ледоколе «Георгий Седов» занималась исследованием моря Лаптевых в районе Новосибирских островов. В какой-то момент корабль оказался в ледяном плену. На помощь команде отправили ледокол — «Ермак». Но он не смог отбуксировать поврежденного Седова.

В итоге было принято решение превратить застрявший во льдах корабль в плавающую полярную станцию. 15 человек во главе с капитаном Бадигиным оставались на ледоколе в общей сложности 812 дней. За это время они собрали уникальный научный материал, провели ценные океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения, а также смогли отремонтировать судно и подготовить его к буксировке.

Одним из самых известных открытий экипажа за время почти трёхлетнего дрейфа стало опровержение легенды о «Земле Санникова», существовавшей к тому времени уже более 125 лет.

Легенда появилась после того, как обледеневшие Ново-Сибирские острова посетили путешественник Максимилиан Геденштром и промышленник Яков Санников. Во время экспедиции на мысе Высоком промышленнику показались контуры новой земли. Он поделился этой новостью с путешественником, который нанес новые острова на карту, подписав их «земли, виденные Санниковым».

Правдивость этих сведений не могли проверить много лет — путь к новым землям кораблям преграждали льды. Однако «Седову» удалось дважды пересечь район предполагаемого географического открытия. Но, к сожалению, экспедиция так и не обнаружила новый остров. Вероятнее всего, таинственная земля, как и многие арктические острова, была не из скал, а из ископаемого льда.

День 23 октября в истории

Зимой 1940 года к «Георгию Седову» через пролив между Шпицбергеном и Гренландией пробился ледокол «Иосиф Сталин» и 13 января 1940 года вывел его изо льдов. 29 января 1940 года судно прибыло в Мурманск.

За героизм и мужество все участники дрейфа были удостоены звания Героев Советского Союза, а корабль награжден орденом Ленина. До 1967 года «Георгий Седов» был в строю. В 1967 году в строй вступил новый ледокол с тем же названием — «Георгий Седов».

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