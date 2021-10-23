Зеленский предложил Газпрому скидку

Вадим Карасев

Украина готова предоставить "Газпрому" скидку 50% на транзит газа по своей территории сверх объемов по долгосрочному контракту. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран - потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%.

По словам Зеленского, таким образом Украина хочет помочь Европе справиться с энергетическим кризисом и пережить эту зиму.

"Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов. Хотел бы подчеркнуть: я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис", - добавил украинский лидер.

Неделю назад стало известно, что "Газпром" отказался бронировать на ноябрь дополнительные мощности транзита через Украину. До этого в Кремле заявили, что Россия готова нарастить прокачку газа в Европу через Украину в том случае, если европейские компании увеличат закупки, а Киев предложит более выгодные условия транзита.

