Дмитрий Пучков и Владимир Соловьев призвали вакцинироваться

Вадим Карасев

Телеведущий Владимир Соловьев и блогер Дмитрий Пучков призвали россиян к вакцинации и заявили, что сами уже прошли ее. Быть противником вакцинации означает быть врагом, заметил Пучков.



По словам известного публициста и переводчика, прививку он сделал сразу, как и все его близкие.

Отвечаю на регулярный вопрос: прививки делать надо. Я прививку сделал сразу. Вся семья привита, в том числе переболевшие. Дементий привит. Вся контора привита. Чего и вам всем желаю. Антиваксер - это патентованный дурачок и враг.

— Дмитрий Пучков (@goblin_oper) October 23, 2021

В свою очередь Владимир Соловьев завершил повторную вакцинацию – он поставил четвертую прививку отечественным препаратом "Спутник V" и посоветовал гражданам опираться на достижения общественной науки.

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