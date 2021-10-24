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Доктор предупредил об угрозе «страшной» волны коронавируса

Доктор предупредил об угрозе «страшной» волны коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:43  Автор: Иван Рощепий



Нынешняя волна коронавируса в России продлится до середины — конца декабря, и если власти не справятся с ней, может начаться новая, более страшная вспышка заболевания. Об этом «Царьграду» заявил врач Дмитрий Еделев.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом в России с 30 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни, во время которых будут работать только социально значимые для государства организации. При этом регионам дали возможность самостоятельно решить, начать их раньше или продлить срок вынужденных «каникул». В результате нерабочая неделя в Москве и Подмосковье, например, начнётся 28 октября. Параллельно власти предписали ввести систему QR-кодов.

По мнению Еделева, очередной период нерабочих дней следует воспринимать не как предыдущий длительный карантин, а как возможность для тех, кто ещё не прошёл вакцинацию, наконец сделать это. В противном случае за четвёртой волной последует ещё более страшная, уверен специалист.

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Он отметил, что страны, где уже привилась большая часть граждан, смогли минимизировать ущерб от нынешней волны. В России же, где скорость вакцинации с лета 2021 года упала в семь раз, может грозить «страшная пятая волна».

«Она начнётся, если мы сейчас с четвёртой волной не справимся. Я думаю, что до середины-конца декабря нас ждёт тяжёлая четвёртая волна. А вот если мы не справимся и не активизируем прививочную кампанию, будет пятая. И она покажется — по сравнению с четвёртой — девятым валом», — констатировал Еделев.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 35 660, до 8 241 643. Днем ранее было зафиксировано 37 678 случаев заражения, что стало максимумом за время пандемии. Антирекорды по числу заражённых и умерших от COVID-19 в России в последние дни обновляются практически ежедневно.



#здоровье #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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