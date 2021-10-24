Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию

FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию

Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании, созданный 6 лет назад для противодействия коммерческой активности "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии и Ираке, начал вести борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times.

Подразделение укомплектовано финансистами и бывшими сотрудниками банков, которые специализируются в основном на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Отдел сотрудничает со специальными войсками, спецслужбами и 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной, а его главная задача — ослабить противника путем ограничения доступа к финансовым ресурсам.

"Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", - пишет издание.

Как рассказал газете маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший работу отдела до ухода на пенсию в этом году, специалисты подразделения ищут критически важные элементы бизнес-модели противника, пытаются их устранить и максимально усложнить восстановление или замену.

"Будь то ливанская "Хезболла", люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" — пояснил Стрингер.

Издание отмечает, что отдел после прекращения борьбы с ИГ* использовался для выполнения конкретных задач и не считался постоянным подразделением британского минобороны.


* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лунный календарь стрижек на 2022 год
Лунный календарь стрижек на 2022 год
FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию
FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию
Лунный день сегодня 24 октября 2021 года
Лунный день сегодня 24 октября 2021 года
"Газпром" договорился с Монголией о прокладке газопровода в Китай
"Газпром" договорился с Монголией о прокладке газопровода в
В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе
В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж
Большой ассортимент наручных часов в магазине Albion-Time
Большой ассортимент наручных часов в магазине Albion-Time
Эксперт: "Японскую избирательную систему сложно назвать открытой, но Запад не критикует"
Эксперт: "Японскую избирательную систему сложно назвать
"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени
"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени
Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии: частный джет и Собчак в роли ведущей
Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии:
Член СПЧ: "Солидарность - только она нас спасет в борьбе с коронавирусом"
Член СПЧ: "Солидарность - только она нас спасет в борьбе с
С марта мессенджеры начнут регистрировать россиян по паспортным данным
С марта мессенджеры начнут регистрировать россиян по паспортным данным

Топ на сегодня

Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Битва платьев: Ирина Шейк против Винни Харлоу
Битва платьев: Ирина Шейк против Винни Харлоу
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в качестве оружия
Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в

Еще по теме

США впервые ударили по ИГИЛ в Ираке с бомбардировщика B-52
Пентагон изменит тактику военных операций против ИГ
ИГ потеряли почти 100% территории в Сирии и Ираке, сообщил Трамп
Два года в Сирии: Результаты борьбы ВКС РФ с террористами