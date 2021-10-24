FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию

Вадим Карасев

Секретный "банковский" отдел министерства обороны Великобритании, созданный 6 лет назад для противодействия коммерческой активности "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии и Ираке, начал вести борьбу с Россией и Китаем, пишет газета Financial Times.

Подразделение укомплектовано финансистами и бывшими сотрудниками банков, которые специализируются в основном на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Отдел сотрудничает со специальными войсками, спецслужбами и 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной, а его главная задача — ослабить противника путем ограничения доступа к финансовым ресурсам.

"Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", - пишет издание.

Как рассказал газете маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший работу отдела до ухода на пенсию в этом году, специалисты подразделения ищут критически важные элементы бизнес-модели противника, пытаются их устранить и максимально усложнить восстановление или замену.

"Будь то ливанская "Хезболла", люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?" — пояснил Стрингер.

Издание отмечает, что отдел после прекращения борьбы с ИГ* использовался для выполнения конкретных задач и не считался постоянным подразделением британского минобороны.



* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ