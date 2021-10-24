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"Газпром" договорился с Монголией о прокладке газопровода в Китай

"Газпром" договорился с Монголией о прокладке газопровода в Китай

Правительство Монголии и "Газпром" согласовали схему прокладки газопровода "Союз Восток", который пройдет через территорию страны в Китай. Об этом сообщает пресс-служба российского холдинга.

Стороны обсудили ход разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и заслушали предварительные результаты, поскольку со стороны монгольского правительства уже принят ряд мер для поддержки проекта. Речь, в частности, идет о квотах для привлечения иностранной рабочей силы компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" и возможности использования российской нормативной базы при проектировании и строительстве.

"Правительством Монголии уже принят ряд мер господдержки проекта, а также принципиальное решение о резервировании земельных участков под размещение объектов газопровода", - отмечается в заявлении "Газпрома".

В апреле "Газпром" утвердил технико-экономический анализ проекта газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай, который станет продолжением "Силы Сибири-2».

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По материалам: uposters.ru

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