Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую информацию автомобиль хранит в течение года

Вадим Карасев

В Нидерландах криминалисты получили доступ к базе данных автомобиля Tesla и выяснили, какую информацию он хранит и в течение каких сроков. Им удалось взломать БД, применив принцип обратной разработки (reverse engineering).

Следователи пришли к выводу, что бортовой компьютер хранит намного больше сведений, чем считалось ранее. При этом их сложно назвать личными или избыточными – все они напрямую касаются особенностей эксплуатации машины и могут помочь в ее совершенствовании. В базу записывается, среди прочего, информация о скорости, положениях педалей газа и тормоза, углах поворота рулевого колеса, работе автопилота. Максимальный срок хранения составляет год.

Главный вывод специалистов заключается в том, что Tesla утаивает от правительства информацию, которая могла бы помочь в расследованиях ДТП. Компания может дать по запросу определенный набор данных, но в памяти автомобиля их существенно больше, и если бы они предоставлялись целиком, то стали бы ключом к изучению сложных аварий.

Как сообщал Ruposters, ранее автопилот Tesla обвинили в том, что из-за него концентрация водителей снижается.