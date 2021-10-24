Эрдоган поручил МИД выслать из Турции послов 10 стран

23.10.2021 17:58

Автор: Марьям Гулалиева

Источник: РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Эскишехир, заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 государств, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости».

Осман Кавала — основатель фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств.

В феврале прошлого года суд оправдал правозащитника по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. При этом в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. На этот раз Кавала обвиняется в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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Посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США призвали Турцию освободить правозащитника. После этого турецкий МИД сообщил о вызове послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата» — сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара разочарована заявлением президента США Джо Байдена о геноциде армян.

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