К акции #МыВместе подключились Мария Бутина и Дмитрий Хубезов

Вадим Карасев

Бутина заявила в Telegram, что отвезла продукты ветеранам. Многие из них уже малоподвижны, а кто-то боится подхватить COVID-19 и тоже не покидает дом.

"И я стала Почтальон Печкин. Одна бабушка, которая просила помочь продуктами - ветеран труда, ей 81 год. Когда я увидела, что она просит, признаюсь, сердце сжалось от грусти: пару связок бананов и 4 куска мыла... Блин, я, конечно, все понимаю, скромность и все такое. Короче, добавила от себя", – написала она.

Второй пенсионеркой, которой помогла Бутина, стала 97-летняя Антонина Б., которая в годы войны была начальником наблюдательного пункта по опознаванию самолетов.

Зачем я это пишу? Нет, не чтобы похвалиться добрыми делами (ими все равно, как учит нас старуха Шапокляк, "прославиться нельзя"), а чтобы, может быть, кого-нибудь мой пример заразил... намёк, думаю, понят.

В свою очередь Хубезов, возглавляющий в Госдуме комитет по здравоохранению, констатировал в Instagram: работа волонтеров в пандемию не останавливается ни на минуту, а сейчас ситуация с вирусом особо сложная. На заседании волонтерского штаба обсуждались способы увеличить роль добровольцев.

"А сегодня уже в строю. Отвёз пациентку на КТ - молодая, непривитая девушка с ковидом, ее болезнь развивалась легко, но на 6 день случилось ухудшение. КТ показало обширные поражения. После этого отвез терапевта из 14 городской поликлиники по вызовам", – отчитался он.