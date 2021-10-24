Какого числа Хэллоуин в 2021 году

Вадим Карасев

Яркий и мистический праздник Хэллоуин отмечают повсеместно, и с каждым годом все больше желающих нарядиться в необычные костюмы. В 2021 году мы вновь ожидаем масштабные вечеринки, на которых каждый сможет выделиться оригинальным нарядом.

В праздничный день соблюдают обычаи и традиции, позволяющие привлечь в жизнь благополучие, защититься от зла и негатива, а также обрести защиту от неприятностей на весь год. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить обряды и ритуалы в день Хэллоуина, чтобы в жизни не было проблем.

История празднования Хэллоуина

Праздник имеет кельтские корни, и второе его название — «День всех святых». Этот важный праздник означал завершение полевых работ, подведение итогов и подготовку к зимним холодам. Ночь празднования названа Сайманом, и в это время грань между миром живых и мертвых становится тоньше. В этот день можно пообщаться с душами умерших. На Хэллоуин принято защищаться от злых духов, и именно поэтому во время этого праздника надевают маскарадные костюмы, чтобы сменить внешность и остаться неузнаваемыми для злых сущностей. Эксперты сайта dailyhoro. u рекомендуют заранее подготовиться, чтобы провести время с пользой для себя и от души повеселиться с близкими.

Когда пройдет Хэллоуин в 2021 году

Традиционно праздник отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, и этот год не станет исключением. День праздника — это не только маскарадные костюмы, но и атрибуты праздника. Главное место отводится тыквам, из которых мастерят украшения. Вырезанные в тыкве глаза и рот, а также свеча, поставленная внутрь нее, отпугивают нечисть и придают интерьеру особый шарм.

В России Хэллоуин отмечается не так давно, однако все большее количество людей отмечает этот интересный праздник. По доброй традиции на праздник готовят вкусные угощения. Их оставляют перед дверью или отдают ряженым. Такая традиция походит на Колядки, когда переодетые в маскарадные костюмы люди ходят по домам и поют песни, получая взамен всевозможные сладости.

В день праздника зажигают костры, которые по преданию отпугивают нечисть, и в прежние времена на каждом поле делали кострище, поддерживая пламя всю ночь и защищая посадки. В современном мире можно ограничиться свечами, которые также уберегут от негатива и не дадут злу переступить порог жилища.