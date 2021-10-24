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Корсеты, кружево и не только: смотрим новые бельевые коллекции

Корсеты, кружево и не только: смотрим новые бельевые коллекции

В новой подборке смотрим на коллекции нижнего белья, а также платья из экокожи и расслабленную одежду.

1.Agent Provocateur

Бренд нижнего белья представил новую сезонную коллекцию, а также новую спортивную линейку Jersey. Съемки лукбука проходили в живописном британском поместье Тайрингем-холл, а автором фото стала Венеция Скотт.

Мне кажется, что эта кампания о возвращении к истокам. Она воспевает этот образ мышления, с одной стороны, питая стремление нашего сообщества вернуться к гламуру, одеться в великолепные наряды и снова чувствовать вдохновение, с другой стороны, напоминает нам о том, как оставаться истинным провокатором, сочетая силу и бесстрашную женственность,

— представила кампанию креативный директор бренда Сара Шоттон.

Леопардовый бюстгальтер стоит 14 900 рублей, кружевное боди — 43 900 рублей, золотистый халат-кимоно из шелка с черным кружевом — 105 000 рублей.






























2.Wolford

Модная новинка бренда — коллекция из мягкой и эластичной экокожи Jenna. Коллекция представлена в бордовом и черном, а платье, юбка, брюки и жакет составят модный базовый гардероб.

В коллекцию также вошли переосмысленные классические модели бренда, который отметил 70-летие. Акценты сделаны на ткани в рубчик из шерсти мериноса, сетке, тонкой полоске и вышивке кристаллами. Цены на боди стартуют от 20 тысяч, кожаное платье обойдется в 41 900 рублей.























3.Hunkemöller

Бренд представил New Fashion Edits — коллекцию нижнего белья и расслабленной городской одежды, в которой можно смело отправиться на прогулку или на чашку утреннего кофе. В линейку вошли оверсайз-бомберы из мягкого велюра, кимоно в пол, кружевные кроп-топы и удобные мягкие бралетты.

Цены у бренда стартуют от трех тысяч рублей на бюстгальтеры и брюки и от четырех тысяч рублей на халаты и кимоно.











Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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