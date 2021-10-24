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Курорты в России будут работать по новым современным стандартам

Курорты в России будут работать по новым современным стандартам

12:11  Автор: Дарья Сердюкова


Источник: Правительство России



Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли, об этом говорится на сайте Правительства. Данные стандарты будут соответствовать лучшим международным образцам.

Обновленные критерии будут учитывать особенности работы и устойчивого развития туристических заведений во время пандемии коронавируса. К работе над критериями, помимо профильных организаций, привлекут представителей отрасли и экспертов.

«Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

На развитие туризма в 2022 году планируется потратить около 60 млрд рублей


Обновление стандартов предусмотрено нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», который был утвержден в 2021 году. В рамках мероприятий по совершенствованию управления отраслью предполагается подготовить не менее 30 документов, которые впоследствии станут частью национальной системы стандартизации. Кабмин поручил Ростуризму проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в Правительство до 26 декабря 2022 года.



#туризм


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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