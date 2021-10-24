Лунный день сегодня 24 октября 2021 года

Вадим Карасев

Обрести уверенность и не упустить своей удачи помогу рекомендации астрологов. Они расскажут о настроении Луны и о том, какие дела принесут пользу, а от чего лучше отказаться во избежание проблем.

Последний день этой недели будет весьма энергичным и несколько суматошным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить благоразумие и не торопиться, чтобы в спешке не позабыть о самом важном, и не упустить дарованных судьбой шансов.

Фаза Луны: 18 лунные сутки убывающее ночное светило проведет в созвездии Близнецов. В этот день астрологи рекомендуют не торопиться и не брать на себя непосильной ноши. Успех будет зависеть от умения вовремя отступиться и переключить внимание.

Магнитные бури 24 октября: солнечные ветра не доставят хлопот. Магнитных бурь на это воскресенье не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;выполнение легкой работы;активный отдых;сбор информации;освобождение от вредных привычек.негативные эмоции;спешка;халатное отношение к делам;ссоры;незапланированные траты;резкая смена планов.

Воскресенье — время для отдыха, поэтому занимать весь день домашними делами не стоит. В эти сутки можно заняться делами, которые можно выполнить за короткий промежуток. В свободное время астрологи рекомендуют прогуляться по парку, встретиться с близкими или друзьями, заняться любимым хобби. 24 октября важно оставаться в хорошем расположении духа, а значит, выбирать занятия на день нужно с прицелом на настроение и самочувствие.

Что надеть в это воскресенье

Энергичное созвездие Близнецов будет вносить некоторую суматоху, поэтому астрологи рекомендуют выбирать спокойные оттенки в одежде. Благодаря зеленым и синим цветам получится замедлиться и не поддаваться нервозности. Плавные рисунки на одежде также будут настраивать на миролюбивый лад. Из украшений на этот день стоит выбрать изделия из натуральных материалов: кожи, камня, дерева. Талисманами этого дня выступят оливин, оникс и хризолит.

Любовь и отношения в 18 лунный день

В воскресный день романтические отношения потребуют усилий, и сохранить гармонию в парах удастся тем, кто терпелив и заботлив. Астрологи рекомендуют отказаться от выяснения отношений и провести день в гармонии с окружающими, чтобы не усугублять ситуации. Для поисков любви этот день подходит, однако напор может отпугнуть, поэтому действовать нужно постепенно и осторожно.

Финансы и работа 24 октября

Воскресенье считается днем отдыха, но если все же придется работать, то нужно учитывать энергетику дня. В эти сутки сложные дела, требующие кропотливой работы, будут даваться труднее, чем быстрые и энергичные. Успех будет на стороне тех, кто умеет быстро переключать внимание, при этом не выпуская из вида мелочей. Хорошо в воскресенье продвигается и сбор информации. Финансовые операции возможны лишь в том случае, если спланированы заранее, а спонтанные покупки могут лишить значимой части накоплений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение и здоровье в этот день будут отличными, если избегать переутомления и общения с негативно настроенными людьми. Избыток энергии астрологи рекомендуют пускать в мироне русло, не игнорировать физических упражнений, а также духовных практик. Последние помогут держать себя в руках и не расстраиваться по пустякам. Уместными будут короткие путешествия, а также прогулки на свежем воздухе.