Лунный календарь стрижек на 2022 год

Вадим Карасев

С помощью смены прически можно не только кардинально поменять имидж, но и привлечь в жизнь нужные перемены. С календарем стрижек на 2022 год удастся выбрать наиболее благоприятные дни, когда поход к стилисту обернется позитивом и подтолкнет к новым свершениям.

Выбирая время для стрижки, нужно учитывать не только свое настроение, но и влияние Луны. Ее энергетика бывает положительной далеко не всегда, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие дни месяцев 2022 года наиболее подходят для смены имиджа. В это время стрижка будет не только держаться дольше, но и поможет обрести уверенность, сохранить сияющие локоны и избавиться от множества проблем.

Январь

Стрижка волос в первый месяц года поможет набираться сил и энергии. Благодаря новой прическе будет проще включаться в рабочий ритм после каникул, а также генерировать творческие идеи для продвижения своего дела.

Февраль

3, 4, 6, 8, 11-13, 15, 18-20, 22, 23.1, 2, 5, 10, 14, 17, 24, 30.

В феврале стрижка волос поможет взбодриться и дождаться весны без грусти и хандры. В этом месяце важно не только стричь локоны, но и ухаживать за ними, чтобы восполнить запас витаминов, исключить ломкость волос и тусклый цвет.

Март

2, 7-10, 15, 16, 21.3-6, 11, 13, 18, 19, 25, 28.

Первый месяц весны — время преображения. Новая прическа поможет привлечь любовь и обрести гармонию в отношениях. Стричь локоны астрологи рекомендуют у проверенных мастеров, чтобы результат не разочаровал.

Апрель

3, 6-8, 12, 14, 17, 26.1, 2, 5, 9-11, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31.

Второй месяц весны — время ярких причесок и новых возможностей. Смена стиля придаст уверенность и поможет покорить новые вершины, а благодаря грамотной работе стилиста удастся избавиться от ломкости и сухости локонов.

Май

2-4, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 30.1, 8, 17, 24, 29.

Май открывает двери в лето, и этот месяц идеален для тех, кто не верит в себя. Новая прическа поможет повысить самооценку, а хороший стилист подберет прическу, которая подойдет не только к новому имиджу, но и овалу лица.

Июнь

1, 2, 4, 10-12, 14, 21, 31.3, 5-8, 15, 17, 26-29.

Первые полгода уже прошли, и в июне смена стрижки поможет взбодриться, ощутить приближение скорого отдыха и восполнить запас сил, необходимых для завершения намеченных дел.

Июль

1, 4-8, 30.2, 3, 9, 11-13, 19, 29.

Середина лета — яркое и динамичное время, когда новая прическа будет как нельзя кстати. Яркий образ поможет преодолеть невзгоды, а также дать отпор обидчикам и найти путь к счастью.

Август

1-5, 13, 21, 29, 30.15, 17, 24.

Провести последний месяц лета в отличном настроении, привлечь удачу в делах и без труда привлекать нужные события поможет своевременная стрижка, выполненная профессионалом. Она будет радовать долгое время и дарить вдохновение.

Сентябрь

1-4, 8-10, 17, 18, 28, 29, 31.5, 7, 14.

Встретить осень полными сил и настроиться на оптимизм будет легче, если создать яркий образ. Новая прическа подарит удовольствие, если доверить свои локоны известному мастеру и воплотить в жизнь смелые образы.

Октябрь

5-8, 14, 17, 27, 29.4, 11, 18.

В октябре новая прическа не даст осенней хандре завладеть настроением, а значит, наступает время для очередной смены образа. Стрижка волос усилит интуицию, которая поможет обойти ловушки судьбы и привлечь позитивные перемены.

Ноябрь

2, 4, 6, 19, 22, 26, 27, 30, 31.14, 23, 28.

Осень подходит к концу, и впереди ждет зима. Это время особенно важно провести в хорошем настроении. Настроиться на оптимизм получится с помощью смены прически. Новый образ не даст опустить рук в трудную минуту и поможет обрести уверенность в завтрашнем дне.

Декабрь

1, 5, 7, 15, 16, 21, 26, 27.8, 13, 30.

В преддверии новогодних праздников особенно важно выглядеть неотразимо. Стилист поможет подобрать роскошный образ, который привлечет удачу и процветание на весь будущий год.

5-7, 13-15, 24, 28.9, 11, 18, 29, 31.