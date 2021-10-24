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Молдавия хотела скидку 50% на российский газ и провалила переговоры

Молдавия хотела скидку 50% на российский газ и провалила переговоры

Переговоры России и Молдавии по поставкам газа Кишиневу завершились ничем, сообщил ТАСС источник, близкий к этой теме. Риск полного прекращения экспорта российского газа в Молдавию с 1 ноября значительно усилился.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. По данным источника, Москва предложила Кишиневу "справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки", но там настаивали на 50-процентной скидке.

"В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - указал собеседник агентства.

Ключевым условием предоставления 25-процентной скидки Москва назвала возврат долга в размере $700 млн в течение трех лет. "Однако молдавская делегация, представленная вице-премьерами [Владиславом] Кульминским и [Андреем] Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - добавил источник.

В конце сентября прекратилось действие 13-летнего контракта Кишинева с "Газпромом", цены по которому были привязаны к стоимости нефти. 1 октября стало известно, что соглашение продлено на 1 месяц, параллельно идут переговоры о долгосрочном контракте. Молдавия закупает сейчас российский газ по $790 за тысячу кубометров при среднегодовой цене $200. Накануне в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа.


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По материалам: uposters.ru

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