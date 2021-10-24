Мораторий на накопительную часть пенсии могут продлить

Тема: Все о пенсиях в России

00:17 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 1258304-7

Проект закона, который предусматривает заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года, Госдума обсудит на одном из ближайших пленарных заседаний.

На рассмотрение Государственной Думы документ в сентябре этого года внесло Правительство. Согласно предлагаемым нормам, страховые взносы будут направлять в полном объёме на финансирование страховых пенсий до конца 2024 года.

Мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии был введён в 2014 году. С тех пор шесть процентов от заработка граждан направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.





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При этом «замороженные» средства никуда не исчезают — они остаются на счетах, а выплаты с них люди начинают получать, как только выходят на пенсию.

С 2014 года мораторий на накопительную часть пенсии продлевали уже несколько раз. Это нужно для балансировки бюджета Пенсионного фонда России, объяснили в кабмине.

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