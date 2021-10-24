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Москвичам советуют в понедельник отказаться от личных машин из-за заморозков

Москвичам советуют в понедельник отказаться от личных машин из-за заморозков

19:09  Автор: Дарья Сердюкова



Департамент транспорта Москвы посоветовал жителям столицы отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник и утром из-за заморозков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

Отмечается, что ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус один — минус три градуса, на дорогах может образоваться гололедица.

В частности, согласно сообщению дептранса, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Севших за руль граждан ЦОДД призывает держать дистанцию и избегать резких манёвров. Подчеркивается, что использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП.

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Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве в ночь на понедельник, температура может опуститься до минус 3, утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра.



#погода


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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