Можно ли поставить плиту в коридоре?

Перенос оборудования без разрешения может обернуться штрафом

00:00 Автор: Евгения Филиппова

Работы в квартире нужно согласовывать не только в случае масштабной перепланировки, когда нужно снести стены, но и если требуется установить или переставить некоторую технику. Например, получить добро от местных властей необходимо, если собственник жилья задумал поменять ванну на душевую кабину или газовую плиту на электрическую.

Где можно расположить то или иное оборудование и в каких случаях незаконно что-то менять в квартире без разрешения, разбиралась «Парламентская газета».

Количество газовых горелок ограничено

Есть работы, которые не разрешат провести, даже если попытаться их согласовать. Например, жители многоэтажек могут поставить газовую плиту только на кухне. Это следует из правил проектирования систем газопотребления. Зато технику можно встроить в кухонную мебель. В пределах кухни плиту двигать разрешается, но и на это нужно разрешение.

Газовое оборудование нужно ставить как минимум в десяти сантиметрах от выступающих частей отопительных систем. Стоит помнить, что холодильник тоже нагревается. В помещении обязательно должны быть форточка и вытяжной вентиляционный канал, а между полом и дверью — зазор площадью не меньше 0,02 квадратных метра. Например, при стандартной ширине двери 0,7 метра нужен зазор 33 миллиметра. Сама дверь должна открываться наружу.

Стоит быть осторожными и с заменой плиты на устройство с большим количеством конфорок. Дело в том, что их число зависит от размера кухни. В помещении, внутренний объём которого 8 кубометров, подойдёт только плита с двумя горелками, 12 кубометров — с тремя, а от 15 кубометров — с четырьмя. Иначе говоря, плиту с четырьмя горелками можно поставить, если площадь кухни минимум 6,9 квадратных метра, а потолок высотой 2,2 метра.

В одноквартирном доме или таунхаусе газовую плиту, кроме кухни, разрешается ставить в кухне-столовой или коридоре, если потолок не ниже 2,2 метра, а помещение проветривается и снабжено вытяжкой.

Вешать кондиционер можно смело

Что ещё считается переустройством и требует согласования? В целом Жилищный кодекс относит к переустройству установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, если они требуют внесения изменений в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Это нужно, чтобы не нарушить работу систем в доме и не подвергнуть опасности себя и своих соседей. А нюансы раскрывают другие акты.

В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования

Судя по правилам технической эксплуатации жилищного фонда, без обращения в жилинспекцию не обойтись, если хозяин хочет поменять газовую плиту на электрическую, переставить плиту, мойку или унитаз, заменить ванну на душевую кабину, установить джакузи, перенести нагревательные сантехнические и газовые приборы, проложить трубопроводы и электросети. При этом на сайте мэрии Москвы уточнили, что «установка электрических розеток, кондиционера, посудомоечной, стиральной машины к мероприятиям по переустройству не относится и согласования не требует, так как указанные изменения не отображаются в техническом паспорте помещения».

Недавно в Москве разрешили устанавливать в квартирах трап для душа, по-простому душевую без кабины и поддона, когда сливное отверстие можно разместить прямо в стяжке пола. Такая возможность появилась благодаря изменениям в своде правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», сообщили на сайте мэра 13 октября. При этом работы не должны затрагивать несущие конструкции, в том числе нельзя оборудовать трап в перекрытии, а работы опять-таки нужно согласовать.

В Москве чтобы получить разрешение на переустройство, можно подать заявление на mos.ru. В других регионах за это отвечают разные структуры: в зависимости от территории можно обратиться в жилищную инспекцию, администрацию района, другой ответственный орган или МФЦ.





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Если же не оформить бумаги, можно потерять деньги. Административный штраф за самовольное переустройство небольшой — от 2 до 2,5 тысячи рублей. Но суд может обязать собственника квартиры вернуть всё как было, так что придётся оплачивать новые работы, а уже потраченные средства пропадут.

Например, в этом году жильца многоквартирного дома в Москве привлекли к ответственности за то, что он перенёс полотенцесушитель на другую сторону переоборудованного санузла, а также установил на стояк горячего водоснабжения вентили, чтобы подключить тёплый пол. С местными органами власти он ничего не согласовал. Нарушение вскрылось, когда управляющая компания стала проверять коммуникации после жалобы другого жильца на перебои с водой.

Да, многие моменты в переустройстве регулируются на уровне регионов и нужно стремиться к тому, чтобы список работ, которые запрещено проводить в квартире, был, насколько это возможно, чётким, коротким и единым, чтобы не обременять людей, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

В то же время незаконные перепланировки, способные серьёзно повлиять на здание, обнаруживают слишком поздно, когда что-то начинает разрушаться или помещение передают другому владельцу, отметила она. Поэтому, по её мнению, стоит создать систему, когда любые преобразования в квартире фиксируются, но в уведомительном порядке. «Например, человек, который делает ремонт в своей квартире, может уведомить старшего по дому. Если будет что-то не так, тот сообщит в жилищную инспекцию, муниципалитет», — пояснила парламентарий.

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