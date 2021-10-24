Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день. Чтобы узнать, каким будет это воскресенье, обратитесь за помощью к нашему нумерологическому ежедневному гороскопу. Эксперты дали советы, которые помогут вам преуспеть в любой из сфер жизни.

Есть семь главных правил обретения счастья. Сегодня нумерологи советуют следовать им неотступно. В это воскресенье каждый из нас может стать лучшей версией себя и достичь поставленных задач.

Число-покровитель 24 октября 2021 года

Начинается 297 по счету день года. Чтобы понять, каким он будет, необходимо выяснить, какое число сегодня у руля. Для этого нужно сложить все числа даты, а затем прибавить к ним порядковый номер дня недели: 2+4+1+0+2+0+2+1+7=19. 1+9=10. 1+0=1.

Единица является сегодня главной, поэтому люди будут полны мотивации, желания стать лучше и продуктивнее. Нас ожидает динамичный день, поэтому, если вы собираетесь посвятить себя отдыху, лучше выбрать активный его тип: прогуляться, посетить новое место, заняться спортом. Это также отличный день для общения с людьми. Можно смело приглашать друзей и родственников, развлекаться. Главный символ этого дня — путеводная звезда. Многим из нас удастся найти правильный путь в жизни.





События 24 октября из прошлого

24 октября 1648 года был подписан Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне. Старайтесь сегодня закапывать топор войны, просить друг у друга прощения, идти на компромиссы.

24 октября 1851 года были обнаружены два спутника Урана — Ариэль и Умбриэль. В этот день людям могут открываться тайные знания. Старайтесь быть внимательнее к мелочам.

24 октября 1861 года была передана первая в мире трансконтинентальная телеграмма. Это идеальный день для общения в социальных сетях, на сайтах знакомств.

24 октября 1929 года — Черный четверг. Это день биржевого краха и день начала Великой депрессии в США. Сегодня лучше не вкладывать средства, не открывать бизнес и не совершать дорогостоящих покупок.

Советы нумерологов на это воскресенье

Не сидите сегодня без дела. В этот день лучше не лениться. Занимайтесь домашними делами или легкой работой. Единица поощряет желание людей двигаться, заниматься чем-то важным.

Это очень хороший день для перестановки мебели и уборки. Эксперты советуют также заниматься ремонтом.

Старайтесь быть учтивыми с окружающими. Ссоры и негативные эмоции могут привести вас к большим проблемам.

Число 1 постарается напомнить нам обо всем, что хочется забыть. Это день, когда не стоит предаваться негативным воспоминаниям.

Талисманы удачи на 24 октября

Золотые украшения. Если вам сегодня нужно работать или у вас в планах какие-то сложные дела, лучше надеть украшения из этого металла. Они не позволят вам устать и потерять все свои силы и уверенность.

Янтарь. Еще один талисман силы. Данный минерал поможет вам достичь поставленных целей, победив сомнения.