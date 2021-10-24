Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые обожают королевские невесты
Королевские свадьбы всегда становятся главными событиями года, за которыми следят миллионы людей во всем мире. Ну а каждая невеста в этот день, конечно, хочет произвести впечатление на публику, ведь ее платье неизбежно будут обсуждать все. И хотя каждая ищет свое неповторимое платье, в мире королевских особ тоже есть свои модные тренды. В нашем материале собрали похожие платья, которые носили принцессы и королевы разных стран.
Кружевные рукава
В 2011 году в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма. Невеста была в платье Alexander McQueen, разработанном Сарой Бертон, с кружевными рукавами и V-образным вырезом. Платье было украшено кружевной аппликацией ручной работы Королевской школы рукоделия и шлейфом длиной почти три метра. Цветочная вышивка на рукавах была данью уважения Великобритании — розы, чертополох, нарциссы и трилистники представляли четыре национальных символа: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
Принцесса Клэр Люксембургская была в свадебном платье Elie Saab в 2013 году, когда вышла замуж за принца Феликса. Рукава и вырез свадебного платья были украшены цветочными узорами из кружева шантильи.
В 2015 году состоялась свадьба шведского принца Карла Филиппа и Софии Хеллквист, будущей принцессы Швеции. На ее свадебном платье также были кружевные рукава и клиновидный вырез. Наряд невесты был разработан локальным брендом Ida Sjöstedt. По данным The Knot, платье из шелковой органзы и крепа было украшено кружевом трех оттенков белого ручной работы.
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона в 2019 году в похожем платье Luisa Beccaria с прозрачным кружевным вырезом и рукавами с цветочной вышивкой.
Открытые плечи
Испанская принцесса Кристина надела изготовленное на заказ платье Lorenzo Caprile в 1997 году на свадьбу со спортсменом Иньяки Урдангарином. Для важного дня она выбрала наряд с открытыми плечами.
Такой же фасон приглянулся и Меган Маркл. В 2018 году она вышла замуж за принца Гарри и для церковной церемонии выбрала платье Givenchy, созданное Клэр Уэйт Келлер. Тогда Кенсингтонский дворец объявил, что герцогиня Сассекская тесно сотрудничала с дизайнером в процессе создания этого платья из шелковой органзы с открытыми плечами и рукавами длиной три четверти.
Воротник-стойка
Свадебное платье принцессы Анны с воротником-стойкой было разработано Морин Бейкер, работавшей на британский бренд Susan Small. Свадьба дочери королевы Великобритании и Марка Филлипса состоялась в 1973 году. Наряд также отличался широкими рукавами и двухметровым шлейфом.
В 2002 году Максима Соррегьета Черрути, будущая королева Нидерландов, вышла замуж за принца Виллема-Александра. На церемонии невеста появилась в платье Valentino.
Ее наряд из шелка цвета слоновой кости имел рукава длиной три четверти и кружевные вставки по бокам юбки, ну а вырез напоминал о фасоне платья принцессы Анны, хотя воротник был более низким.
Подвернутая линия декольте
Принцесса Швеции Виктория также надела платье с открытыми плечами, когда вышла замуж за Даниэля Вестлинга в 2010 году. Но фасон ее платья, разработанного брендом Pär Engsheden, отличало то, что ткань по линии декольте была подвернута. Дополнял элегантный образ почти пятиметровый шлейф.
Шарлен Уиттсток, будущая княгиня Монако, надела платье Armani Privé с аналогичной линией декольте на свою свадьбу с князем Монако Альбером II в 2011 году. Платье, сшитое из кремового шелкового атласа, было украшено перламутром и кристаллами Swarovski.
Высокий воротник пиджачного типа
Представительница графского рода Матильда д'Удекем д'Акоз, будущая королева Бельгии, на свадьбе с наследным принцем Филиппом (на престол он взошел в 2013 году) в 1999 году надела платье с воротником, вскинутым словно лацканы жакета. У платья были длинные рукава и пуговицы на передней части лифа.
Платье с воротником, которое на свадьбу надела принцесса Норвегии Марта Луиза, напоминало наряд королевы Матильды. Она вышла замуж в 2002 году за писателя Ари Бена, а под венец пошла в наряде норвежского бренда Wenche Lyche. В 2017 году пара развелась, и этот развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. В 2019 году Ари Бен покончил жизнь самоубийством, как сообщается, в результате проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья. Марта Луиза сейчас встречается с американским шаманом Дуреком Вереттом.
Журналистка Летиция Ортис выбрала свадебное платье Manuel Pertegaz для своего венчания с будущим королем Испании Филиппом VI в 2004 году. Наряд будущей королевы также отличался эффектным приподнятым воротником. Он был расшит цветками лилии и пшеницей — символами испанского королевского герба.