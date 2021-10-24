Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые обожают королевские невесты

Вадим Карасев

Королевские свадьбы всегда становятся главными событиями года, за которыми следят миллионы людей во всем мире. Ну а каждая невеста в этот день, конечно, хочет произвести впечатление на публику, ведь ее платье неизбежно будут обсуждать все. И хотя каждая ищет свое неповторимое платье, в мире королевских особ тоже есть свои модные тренды. В нашем материале собрали похожие платья, которые носили принцессы и королевы разных стран.

Кружевные рукава

В 2011 году в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма. Невеста была в платье Alexander McQueen, разработанном Сарой Бертон, с кружевными рукавами и V-образным вырезом. Платье было украшено кружевной аппликацией ручной работы Королевской школы рукоделия и шлейфом длиной почти три метра. Цветочная вышивка на рукавах была данью уважения Великобритании — розы, чертополох, нарциссы и трилистники представляли четыре национальных символа: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон





Принцесса Клэр Люксембургская была в свадебном платье Elie Saab в 2013 году, когда вышла замуж за принца Феликса. Рукава и вырез свадебного платья были украшены цветочными узорами из кружева шантильи.





Принцесса Клэр Люксембургская и принц Феликс

В 2015 году состоялась свадьба шведского принца Карла Филиппа и Софии Хеллквист, будущей принцессы Швеции. На ее свадебном платье также были кружевные рукава и клиновидный вырез. Наряд невесты был разработан локальным брендом Ida Sjöstedt. По данным The Knot, платье из шелковой органзы и крепа было украшено кружевом трех оттенков белого ручной работы.





Принцесса София и принц Карл Филипп

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона в 2019 году в похожем платье Luisa Beccaria с прозрачным кружевным вырезом и рукавами с цветочной вышивкой.





Томас Кингстон и леди Габриэлла Виндзор

Открытые плечи

Испанская принцесса Кристина надела изготовленное на заказ платье Lorenzo Caprile в 1997 году на свадьбу со спортсменом Иньяки Урдангарином. Для важного дня она выбрала наряд с открытыми плечами.





Принцесса Кристина и Иньяки Урдангарин

Такой же фасон приглянулся и Меган Маркл. В 2018 году она вышла замуж за принца Гарри и для церковной церемонии выбрала платье Givenchy, созданное Клэр Уэйт Келлер. Тогда Кенсингтонский дворец объявил, что герцогиня Сассекская тесно сотрудничала с дизайнером в процессе создания этого платья из шелковой органзы с открытыми плечами и рукавами длиной три четверти.





Принц Гарри и Меган Маркл

Воротник-стойка

Свадебное платье принцессы Анны с воротником-стойкой было разработано Морин Бейкер, работавшей на британский бренд Susan Small. Свадьба дочери королевы Великобритании и Марка Филлипса состоялась в 1973 году. Наряд также отличался широкими рукавами и двухметровым шлейфом.





Марк Филлипс и принцесса Анна

В 2002 году Максима Соррегьета Черрути, будущая королева Нидерландов, вышла замуж за принца Виллема-Александра. На церемонии невеста появилась в платье Valentino.





Королева Нидерландов Максима и король Виллем-Александр

Ее наряд из шелка цвета слоновой кости имел рукава длиной три четверти и кружевные вставки по бокам юбки, ну а вырез напоминал о фасоне платья принцессы Анны, хотя воротник был более низким.

Подвернутая линия декольте

Принцесса Швеции Виктория также надела платье с открытыми плечами, когда вышла замуж за Даниэля Вестлинга в 2010 году. Но фасон ее платья, разработанного брендом Pär Engsheden, отличало то, что ткань по линии декольте была подвернута. Дополнял элегантный образ почти пятиметровый шлейф.





Принцесса Виктория и принц Даниэль

Шарлен Уиттсток, будущая княгиня Монако, надела платье Armani Privé с аналогичной линией декольте на свою свадьбу с князем Монако Альбером II в 2011 году. Платье, сшитое из кремового шелкового атласа, было украшено перламутром и кристаллами Swarovski.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II

Высокий воротник пиджачного типа

Представительница графского рода Матильда д'Удекем д'Акоз, будущая королева Бельгии, на свадьбе с наследным принцем Филиппом (на престол он взошел в 2013 году) в 1999 году надела платье с воротником, вскинутым словно лацканы жакета. У платья были длинные рукава и пуговицы на передней части лифа.





Королева Бельгии Матильда и король Филипп

Платье с воротником, которое на свадьбу надела принцесса Норвегии Марта Луиза, напоминало наряд королевы Матильды. Она вышла замуж в 2002 году за писателя Ари Бена, а под венец пошла в наряде норвежского бренда Wenche Lyche. В 2017 году пара развелась, и этот развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. В 2019 году Ари Бен покончил жизнь самоубийством, как сообщается, в результате проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья. Марта Луиза сейчас встречается с американским шаманом Дуреком Вереттом.





Принцесса Норвегии Марта Луиза

Журналистка Летиция Ортис выбрала свадебное платье Manuel Pertegaz для своего венчания с будущим королем Испании Филиппом VI в 2004 году. Наряд будущей королевы также отличался эффектным приподнятым воротником. Он был расшит цветками лилии и пшеницей — символами испанского королевского герба.





Королева Испании Летиция и король Филипп VIНадя Бесчетникова