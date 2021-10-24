Около 13% переболевших коронавирусом детей сталкиваются с постковидным синдромом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:39 Автор: Дарья Сердюкова

Источник: ТАСС

Почти каждый восьмой ребенок (около 13%) сталкивается с постковидным синдромом, как у взрослых после перенесенной болезни. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой на врача-вирусолога Евгения Тимакова.

По его словам, дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, «болеют тяжело». При этом, говоря о необходимости массовой вакцинации детей, Тимаков отметил, что у него на это двоякий ответ.

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«Да, если дети, огромная часть популяции, не будут иметь антител к коронавирусу, нет, если дети уже сформируют иммунитет. Тогда вакцинация будет нужна для групп риска. Или для тех, кто явно не контактировал и не болел. Здесь тогда нужна будет вакцинация выборочная», — сказал эксперт.

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