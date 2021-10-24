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Основу для военных пенсий в 2022 году предлагают не индексировать

Основу для военных пенсий в 2022 году предлагают не индексировать

Тема: Все о пенсиях в России


00:37  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 1258305-7



Ежегодное увеличение на два процента размера денежного довольствия для расчёта военных пенсий хотят заморозить ещё на год — до 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Документ в Госдуму внесло Правительство России. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, денежное довольствие военных состоит из оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и дополнительных выплат.

Военным, уволенным со службы и имеющим выслугу 20 лет и более полагается 50 процентов от денежного довольствия. Кроме того, за каждый год свыше 20 лет начисляются дополнительные три процента.

Военнослужащим с трудовым стажем 25 лет и более полагается 50 процентов сумм денежного довольствия, а за каждый год стажа свыше 25 лет начисляется дополнительно один процент указанных сумм.

Согласно действующему законодательству денежное довольствие должно индексироваться ежегодно на два процента, но с 2015 года индексацию временно приостановили.

Проект закона предлагает заморозить увеличение денежного довольствия для военных ещё на год.

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Военные пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих. С 2012 года при исчислении пенсии учитывается не все денежное довольствие, в частности с 2019 года — лишь 73,68 процента. Кабмин предложил увеличить так называемый «понижающий коэффициент» до 74 процентов. 

Вместе с тем само денежное довольствие действующих военнослужащих и силовиков с 1 октября 2022 было проиндексировано на четыре процента года в рамках законопроекта о бюджете на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Таким образом, военные пенсии все же вырастут.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#пенсии #армия


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По материалам: pnp.ru

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