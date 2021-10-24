Отечественные ученые создали новый способ защиты от ржавчины

Вадим Карасев

Ученые Национального Исследовательского Технологического Университета (НИТУ) "МИСиС" изобрели новый способ защиты стальных поверхностей от агрессивного воздействия соленой воды. Разработка позволит повысить срок службы морской инфраструктуры и избежать поломок оборудования, сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

В основном важные детали устройств изготавливают из стойких к ржавчине материалов - сталей, содержащих хром, никель и молибден. Когда на них попадает вода, то формируется защитная пленка толщиной в несколько нанометров, которая разрушается при трении. Для предотвращения этого, специалисты создали покрытие, способное защитить пленку: оно обеспечивает крепкое сцепление с предметом и обладает высокой прочностью.

В его составе есть тантал-циркониевые карбиды, включенные в металлический слой. В отсутствии трения они не влияют на коррозионную защиту, в ином случае - предотвращают изнашивание пленки. Новинка может использоваться для увеличения долговечности насосов для перекачки воды путем защиты вала турбины от коррозии. Наносить покрытие будут с помощью электроискрового легирования, когда под воздействием электрических зарядов карбиды "встраиваются" в сталь.

Также, исследователи планируют придать изобретению водоотталкивающие свойства. Это может помочь не допустить обрастания оборудования морским льдом в северных широтах.

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